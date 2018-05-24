Чудесное спасение кролика из лап кошки завершилось гибелью в когтях совы

Американец, вооружившись камерой, 22 мая снял на видео результат удачной охоты своей кошки на кролика. В какой-то момент усатая хищница отвлеклась, и кролик смог убежать, однако его свобода длилась считанные секунды: с дерева спикировала сова, схватила грызуна и улетела обедать.

Сейчас это видео стремительно набирает популярность в социальных сетях, пользователи которых вспоминают крылатые выражения из разных стран, подходящие к истории про кролика. Оказалось, что таких немало, к примеру, русское "из огня да в полымя", английское "от плохого к худшему" и римское "бездна бездну призывает".