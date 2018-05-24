Риккардо показал лучший результат во время второй практики Гран-при Монако

Австралийский пилот команды Red Bull Даниэль Риккардо показал лучшее время во второй сессии свободных заездов шестого этапа чемпионата "Формулы-1", который проходит в Монако. Один из кругов он преодолел за 1 минуту 11,841 секунды. Его напарник Макс Ферстаппен стал вторым (+0,194 секунды).

В тройке лучших оказался и представитель Ferrari Себастьян Феттель (+0,572). Российский гонщик Сергей Сироткин, выступающий за команду Williams, занял 15-е место (+1,706), а его напарник Лэнс Стролл и вовсе оказался 19-м (+2,170).

Напомним, что в первой сессии Риккардо также показал лучшее время. Сироткин же попал в десятку. Третья сессия свободных заездов состоится 26 мая.