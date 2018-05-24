Порошенко бессрочно запретил Кобзону въезд на Украину и доступ к деньгам

Петр Порошенко "бессрочно" закрыл российскому певцу, общественному и политическому деятелю Иосифу Кобзону въезд на Украину. Кроме того, ему запрещено пользоваться активами на территории этой страны. Об этом говорится в указе, который 24 мая размещен на сайте украинскокго президента.

Поясняется, что в отношении Кобзона введены такие санкции, как "блокирование активов", "запрет вывода капиталов за пределы Украины" и "отказ в предоставлении визы".

Кроме того, документом предусматривается возможность введения и других санкционных мер в отношении российского певца, родившегося во времена СССР на территории Украины. Правда, какими они могут быть, не поясняется.

Помимо этого, остается в силе принятое ранее положение о лишении Кобзона всех украинских наград и почетных званий, передает ТАСС.

Иосиф Кобзон известен своей активной позицией по поддержке граждан самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которых Украина считает "сепаратистами". В частности, в Донецке и Луганске артист выступал с концертами.

Летом 2015 года ему уже запрещали въезд на Украину и вносили в черный список. Кобзон тогда назвал такие списки "мракобесием".