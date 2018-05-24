Тема:
Ситуация в Донбассе 51 минута назад
24 мая 201819:25
Киев увеличит количество противотанковых комплексов в Донбассе
Количество противотанковых ракетных комплексов "Стугна" на линии столкновения в Донбассе будет увеличено.
Как передает "Интерфакс", об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на совещании по вопросам строительства жилья для военнослужащих в Львовской области.
По его словам, все испытания комплексов "Стугна" были чрезвычайно успешными, в чем он убедился лично.
"Стугна-П" — противотанковый ракетный комплекс, который предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе вертолетов. Дальность стрельбы — до 5000 метров, бронепробиваемость до 800 мм.
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