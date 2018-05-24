Киев увеличит количество противотанковых комплексов в Донбассе

Количество противотанковых ракетных комплексов "Стугна" на линии столкновения в Донбассе будет увеличено.

Как передает "Интерфакс", об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на совещании по вопросам строительства жилья для военнослужащих в Львовской области.

По его словам, все испытания комплексов "Стугна" были чрезвычайно успешными, в чем он убедился лично.

"Стугна-П" — противотанковый ракетный комплекс, который предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе вертолетов. Дальность стрельбы — до 5000 метров, бронепробиваемость до 800 мм.