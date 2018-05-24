Розыгрыш удался: пранкеры позвонили Джонсону от имени Пашиняна

Российские пранкеры Лексус и Вован поговорили с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном от имени недавно избранного армянского премьер-министра Николы Пашиняна. В течение 18 минут британские дипломат поздравил "коллегу" с победой предложил помощь Армении и ответил на вопросы, касающиеся громких политических дел.

В частности, как говорится в Facebook Владимира Кузнецова (Вован), был затронут вопрос о ситуации вокруг "дела Скрипалей". Джонсон заявил, что "почти на 100% уверен" в причастности российских спецслужб к этому покушению. "Это определенно дело рук России. Они подтвердили, что это "Новичок". Ни одна другая страна не производит "Новичок". У меня лично нет ни малейших сомнений", — заявил он.

"Если у меня и есть послание президенту РФ Владимиру Путину, то оно заключается в том, что мы не хотим холодной войны, мы просто хотим увидеть улучшения в поведении России", — сказал британский министр.

Между тем, как пишут иностранные СМИ, в конце беседы Борис Джонсон понял, что звонят пранкеры и сразу же прекратил разговор. "Применение химического оружия в Солсбери и Сирии, а также недавние события в Армении являются серьезными вопросами. Это ребячество показывает отсутствие серьезности у звонящего и у тех, кто за ним стоит", — прокомментировали ТАСС розыгрыш в британском МИД.

Ранее российские пранкеры уже разыгрывали таких персон, как, например, гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю от имени премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого или член Палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс (демократ от штата Калифорния) и сенатор Джон Маккейн (республиканец от штата Аризона).