Пермский "Амкар" может переехать в Нижний Новгород

У футбольного клуба "Амкар", сохранившего место в РФПЛ по итогам стыковых матчей с "Тамбовом", возникли серьезные финансовые проблемы. Не исключен вариант переезда команды из Перми в Нижний Новгород, для того чтобы остаться в высшем дивизионе чемпионата России.

В клубе рассчитывали на 200 миллионов рублей в 2018 году, которые должны были перевести местные власти. Однако "Амкар" получил лишь 160 миллионов. Этого может не хватить на выступление пермской команды в РФПЛ.

Как сообщает "Спорт-экспресс", инвесторы в Нижнем Новгороде, которые заинтересованы в клубе высшего дивизиона российского чемпионата, готовы помочь "Амкару" со сменой прописки. В то же время махачкалинский "Анжи" хочет занять место клуба из Перми, если тому не удастся найти должного финансирования.