Тема:

Отравление Скрипаля 1 минута назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
24 мая 201820:17 Александр Хабаров

"У Юлечки нет сужения зрачков" эксперты скептически оценили выступление Скрипаль

Первое после покушения в Солсбери видеозаявление Юлии Скрипаль вызывает всё больше вопросов. В нашем посольстве в Лондоне обратили внимание на странную структуру речи россиянки. Её обращение, хотя и было произнесено на русском языке, звучало не по-русски. В Кремле, в свою очередь, выразили сомнение в том, что Юлия добровольно сделала это заявление.

Место для записи обращения Юлии Скрипаль было выбрано таким образом, что невозможно установить, где именно проводилась съемка: то ли в парке, то ли в лесу. Для записи не пригласили российских журналистов, только британское агентство Reuters, которое не задало ни одного вопроса.

Юлия просто озвучила предварительно подготовленный текст. Также она передала агентству две рукописные копии: одна на русском, другая на английском языке. Reuters утверждает, что Юлия находится в Лондоне под охраной британских спецслужб. В опубликованном заявлении она отказывается от встречи с представителями российского посольства.

"Я признательна российскому посольству за предложенную помощь, но сейчас я не готова и не хочу ей воспользоваться", — сообщила девушка.

Посол России Александр Яковенко, говорит, что искренне рад выздоровлению Юлии Скрипаль. Опубликованная запись хотя бы подтверждает, что она жива. Но на этом и заканчиваются все позитивные новости.

К выводу о том, что текст писала не сама Юлия, пришел и приглашенный нами эксперт-лингвист.

"Мы понимаем, что этот человек сейчас расскажет нам о своей ситуации. И ожидаем, что этот рассказ будет естественным эмоциональным пережитым так сказать. А на самом деле мы получаем официальное заявление дипломатического работника", — отметил Михаил Осадчий, лингвист, проректор государственного института русского языка имени Пушкина.

"Моя жизнь была перевернута с ног на голову и сейчас я пытаюсь смириться с невероятными изменениями в моей жизни", — рассказала Юлия Скрипаль.

"Она говорит о довольно эмоциональных вещах, связанных с тем, что она глубоко очень переживает эту трагедию. Но при этом интонация, с которой все это произносится, не соответствует содержанию. Она это произносит монотонно, достаточно однообразно с точки зрения интонационного оформления. Это все указывает на то, что она не является истинным автором этого текста", — подчеркнул Осадчий.

Юлия говорит, что провела в коме 20 дней. После чего ей сообщили, что она была отравлена нервно-паралитическим веществом. Сейчас она выглядит совершенно здоровой. Если не считать глубокого шрама на шее, который она не попыталась скрыть. Возможно, это было сделано преднамеренно, чтобы подтвердить слова о тяжелом лечении после отравления фосфорсодержащим ядом, от которого, как известно, антидота не существует. У экспертов, которые долго работали с такой категорией веществ, этот шрам, который говорит о перенесенной трахеотомии, вызывает вопросы.

"Это трахею вскрывают, чтобы дать кислород туда побольше. Это делают почти всегда, если есть ослабление мышц, релаксация мышц. Но это простите, к фосфорно-органическим делам не имеет ни малейшего отношения. Никакого отношения. Потому что у фосфора даже при ничтожной концентрации было бы, прежде всего, сужение зрачков. У Юлечки мы этого не видим. Про военные дела химические забыли. Про "Новичок" мы забыли давно, потому что эта система, которой хватило бы для всего Солсбери", — пояснил Леонид Ринк, доктор химических наук.

Скотланд- Ярд поспешил заявить, что Юлия Скрипаль не хочет общаться с журналистами в ближайшем будущем. Это значит, что все возвращается на круги своя. Важнейшие свидетели изолированы, расследование ведётся тайно, без общественного контроля.

Двоюродная сестра Юлии, Виктория Скрипаль обращает внимание на то, что Юлия в своем обращении никого не обвиняет и говорит о том, что надеется вернуться на Родину.

В отличие от самой пострадавшей, британское правительство и спецслужбы, не предъявляя никаких доказательств, продолжает обвинять в отравлении Скрипалей Москву. В России считают это провокацией, организованной самим Лондоном.

Какие бы цели не преследовало это обращение Юлии Скрипаль, то, каким образом он было организовано — в каком-то неизвестном месте, без дополнительных вопросов, без представителей российского посольства и российской прессы — делает его неубедительным. И совершенно точно ни на шаг не приближает нас к пониманию того, что на самом деле произошло в Солсбери.

Ранее по теме

Сейчас

17:32

Путин и Макрон говорят под блины с икрой

17:07

Россия полностью решила вопрос зависимости от украинского двигателестроения

16:52

Трамп отменил встречу с Кимом в Сингапуре

16:21

Минобороны: Россия никогда не перебрасывала зенитные комплексы на Украину

15:07

Дмитрий Рогозин возглавит Роскосмос

14:46

Игорь Шувалов возглавил ВЭБ

14:43

Заграннпаспорта подорожают на полторы тысячи

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

ПМЭФ-2018

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин и Макрон поговорили под блины с икрой

Путин и Макрон поговорили под блины с икрой

2 часа назад
Печальный момент истории: Трамп отменил встречу с Кимом

Печальный момент истории: Трамп отменил встречу с Кимом

3 часа назад
Минобороны РФ считает, что расследование гибели "Боинга" опирается на поделки "фейкогенераторов"

Минобороны РФ считает, что расследование гибели "Боинга" опирается на поделки "фейкогенераторов"

3 часа назад
Нелюдимый человек: односельчане рассказали об убийце из Булгунняхтаха

Нелюдимый человек: односельчане рассказали об убийце из Булгунняхтаха

6 часов назад
Андрей Безруков: Трамп разрушает стабильность в мире

Андрей Безруков: Трамп разрушает стабильность в мире

5 часов назад
Россия полностью решила вопрос зависимости от украинского двигателестроения

Россия полностью решила вопрос зависимости от украинского двигателестроения

2 часа назад
13 самых редких полудрагоценных камней в мире

13 самых редких полудрагоценных камней в мире

7 часов назад
Нужна помощь: Рому Курбанова спасут лекарства и специальное питание

Нужна помощь: Рому Курбанова спасут лекарства и специальное питание

21.05.2018 08:38
Владимир Стержаков впервые откровенно рассказал о борьбе с раком

Владимир Стержаков впервые откровенно рассказал о борьбе с раком

2 часа назад
Путин предложил Шувалову возглавить ВЭБ

Путин предложил Шувалову возглавить ВЭБ

5 часов назад
Украина запретила доступ к Вестям.Ru

Украина запретила доступ к Вестям.Ru

7 часов назад
Лобода родила дочку лидеру Rammstein

Лобода родила дочку лидеру Rammstein

7 часов назад
Кудрин предупредил о рисках падения нефти до $50

Кудрин предупредил о рисках падения нефти до $50

7 часов назад
ПМЭФ-2018: наращивать ли гоcдолг ради роста ВВП?

ПМЭФ-2018: наращивать ли гоcдолг ради роста ВВП?

9 часов назад
Предустановленное вредоносное ПО обнаружили на сотнях моделей смартфонов

Предустановленное вредоносное ПО обнаружили на сотнях моделей смартфонов

1 час назад
Снижение цен на бензин: радость была преждевременной

Снижение цен на бензин: радость была преждевременной

2 часа назад
Не вышел из роли: актера криминальных сериалов задержали за разбой

Не вышел из роли: актера криминальных сериалов задержали за разбой

2 часа назад
Честный и порядочный: для риелторов разработали этические нормы

Честный и порядочный: для риелторов разработали этические нормы

2 часа назад
СМИ: Huawei выпустит сгибаемый смартфон в ноябре

СМИ: Huawei выпустит сгибаемый смартфон в ноябре

2 часа назад
Новое поколение BMW X5 показали на фото и видео

Новое поколение BMW X5 показали на фото и видео

3 часа назад
Легенда джаза Татевик Оганесян летит в Москву с "летними мечтами"

Легенда джаза Татевик Оганесян летит в Москву с "летними мечтами"

3 часа назад
Макрон рубит окно в Россию

Макрон рубит окно в Россию

3 часа назад
Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать

Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать

3 часа назад
Глубокая стимуляция мозга улучшила состояние пациента, страдающего диабетом

Глубокая стимуляция мозга улучшила состояние пациента, страдающего диабетом

4 часа назад
Автомобили Lada вышли на рынок Чили

Автомобили Lada вышли на рынок Чили

4 часа назад
Не успели полетать. Фотоистория

Не успели полетать. Фотоистория

4 часа назад
Украинская нарушительница превратила свое задержание в комедийное шоу со стрельбой

Украинская нарушительница превратила свое задержание в комедийное шоу со стрельбой

4 часа назад
Мигранты устроили стычку с полицейским на рынке в Казани

Мигранты устроили стычку с полицейским на рынке в Казани

4 часа назад
СМИ: Apple делает беспилотный микроавтобус

СМИ: Apple делает беспилотный микроавтобус

4 часа назад
Затонувший испанский галеон три века хранил клад на 17 миллиардов долларов

Затонувший испанский галеон три века хранил клад на 17 миллиардов долларов

5 часов назад
В России отзывают еще несколько тысяч "Лексусов"

В России отзывают еще несколько тысяч "Лексусов"

5 часов назад
Камера запечатлела предполагаемых убийц многодетной матери в Псебае

Камера запечатлела предполагаемых убийц многодетной матери в Псебае

6 часов назад
Симулятор стрельбы в школе: разработка армии США или неудачная шутка?

Симулятор стрельбы в школе: разработка армии США или неудачная шутка?

6 часов назад
В России начались продажи новой версии УАЗ "Патриот"

В России начались продажи новой версии УАЗ "Патриот"

6 часов назад
Силуанов: Россия готова перейти на расчеты в евро

Силуанов: Россия готова перейти на расчеты в евро

7 часов назад
Пациенток клиники пластической хирургии "Медланж" убила инфекция

Пациенток клиники пластической хирургии "Медланж" убила инфекция

7 часов назад
Владивостокские грабители с чулками на голове совершили "кражу века"

Владивостокские грабители с чулками на голове совершили "кражу века"

8 часов назад
СМИ: Абрамович поехал в Израиль за гражданством

СМИ: Абрамович поехал в Израиль за гражданством

9 часов назад
Развитие самого распространенного вида рака у детей можно предотвратить

Развитие самого распространенного вида рака у детей можно предотвратить

9 часов назад
Археологи раскритиковали новый набор LEGO с техникой для раскопок

Археологи раскритиковали новый набор LEGO с техникой для раскопок

9 часов назад
Прозрачные квитанции: 1 июня россияне получат обновленные платежки за ЖКХ

Прозрачные квитанции: 1 июня россияне получат обновленные платежки за ЖКХ

9 часов назад
Известная певица купила себе церковь

Известная певица купила себе церковь

10 часов назад
На стыке эпох: в Петербурге покажут самое полное собрание работ Петрова-Водкина

На стыке эпох: в Петербурге покажут самое полное собрание работ Петрова-Водкина

11 часов назад
Юлия Скрипаль говорила русский текст, переведенный с английского

Юлия Скрипаль говорила русский текст, переведенный с английского

11 часов назад
Оркестр Павла Когана исполнит "Волшебную флейту" в Соборной палате

Оркестр Павла Когана исполнит "Волшебную флейту" в Соборной палате

17.05.2018 20:18