В ДНР заявили, что украинские силовики 8 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки

В результате обстрелов Донбасса мирный житель получил ранения. Украинские силовики, нарушив режим перемирия, выпустили за сутки 25 мин и артснарядов, также велся огонь из гранатометов и с вооружения БМП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны Украины составило восемь раз", — сказал журналистам представитель ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Днем ранее зафиксировано пять нарушений перемирия, по территории ДНР выпущен 171 снаряд, добавляют в СЦКК. Ранения получила жительница Докучаевска, повреждены четыре жилых дома.

С момента начала конфликта, начавшегося в 2014 году, подписано три соглашения о перемирии. Однако между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. По данным ООН, погибли порядка 10 тысяч человек.