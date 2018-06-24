Хозяин кафе в Киеве расстрелял буйных гостей

В Киеве конфликт между хозяином кафе и посетителями закончился стрельбой. Около полуночи в здании на Оболонской набережной мужчина из пистолета Макарова убил одного гостя и ранил другого, пишет РИА Новости.

Полицейские выясняют причины трагедии, а следователи возбудили дело по статье "умышленное убийство".