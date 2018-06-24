Взрыв в жилом доме в Германии: пострадали пять человек

По меньшей мере пять человек ранены в результате взрыва в многоквартирном жилом доме в городе Вупперталь на западе Германии. Ранения некоторых пострадавших — тяжелые.

Накануне незадолго до полуночи очевидцы сообщили в полицию о пожаре в доме на улице Леннепер-Штрассе. По имеющимся данным, пожару предшествовал взрыв, почти полностью разрушивший здание.

Полиция не исключает нахождения людей в разрушенном здании, передает ТАСС. К утру воскресенья 24 июня ликвидировать возгорание не удалось — пожарным не удается проникнуть внутрь из-за опасности дальнейшего обрушения здания.

Причины взрыва неизвестны, ведется расследование. Ранее немецкие СМИ сообщали о 24 пострадавших, четверо из которых были в тяжелом состоянии.