Падение башенного крана в Барнауле: возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту гибели машиниста башенного крана в Барнауле. Об этом сообщается на сайте краевого следственного управления Следственного комитета РФ.

Алтайский краевой центр накануне пострадал от мощного урагана. Из-за штормового ветра город частично остался без света и воды, повалены более 90 деревьев, сорваны несколько крыш и рекламных щитов. В Центральном районе Барнаула объявлен режим чрезвычайной ситуации. В данный момент водо- и энергоснабжение в городе восстановлено по резервной схеме, сумма ущерба уточняется.

В субботу вечером на строительной площадке, не выдержав порыва ветра, упал башенный кран. Находившийся в кабине 50-летний машинист погиб на месте. Кран упал на проезжую часть, повредив два легковых автомобиля. В автомобилях никого не было, поэтому других жертв удалось избежать.

Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 2 ст. 216 Уголовного кодекса РФ). Сейчас специалисты Следкома устанавливают круг лиц, виновных в нарушении правил безопасности, а также выясняют обстоятельства трагедии. Идет осмотр места происшествия при участии сотрудников Ростехнадзора.

Ранее сообщалось о пропаже 8-летней девочки, вышедшей во время урагана на прогулку. Девочка найдена, со вчерашнего дня она находилась у знакомых.