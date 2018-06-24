Сергей Сироткин: в квалификации нам повезло с условиями на трассе

Российский пилот Сергей Сироткин, представляющий команды "Формулы-1" Williams, после квалификации Гран-при Франции признался, что его команде с погодными условиями на трассе. Впрочем, гонщик признался, что даже в такой ситуации его болиду не хватает скорости.

"По правде говоря, я не очень доволен. Мы знали, что будет сложно и так все и сложилось, — приводит слова Сироткина F1news. – Прозвучит странно, но из позитивного могу отметить везение с условиями на трассе. Благодаря отсутствию солнца и прохладной погоде болид вел себя лучше, баланс при поворотах был более предсказуемым. К отрицательным моментам могу отнести отсутствие скорости. Даже в такой ситуации мы выжали из машины практически максимум возможного".

"В гонке мы, конечно, хотим попасть в очки, но если реально оценивать ситуацию, то на мой взгляд, такой результат едва ли возможен. Нам просто не хватает скорости, чтобы выбрать оптимальную стратегию. Нам нужен дождь или что-то, что сделает гонку непредсказуемой. Надеюсь на то, что мы сможем воспользоваться этим лучше остальных".