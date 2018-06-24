Не осталось стран, где женщинам запрещено водить

В Саудовской Аравии с сегодняшнего дня официально снят запрет на вождение для женщин. Королевский указ вступил в силу в 12 ночи по местному времени.

Едва перевалило за полночь и в Саудовской Аравии наступило воскресенье, как многие жительницы королевства поспешили сесть за руль на законном основании. И хотя в это время почти все магазины, рестораны и салоны красоты закрыты, поток машин с женщинами за рулем заполнил местные улицы. Многие просто не могли дождаться того момента, когда можно будет ехать не на пассажирском месте, а на водительском, и просто проехали по знакомым кварталам.

Для большинства женщин королевства 24 июня 2018 года станет особенным днем.

"Это историческое событие. Я так взволнована — я могу сама водить! Не ждать водителя, а ехать сама. Просто слов нет!" — делятся эмоциями женщины, впервые севшие за руль, не боясь штрафов и наказаний.

Саудовская Аравия до последнего момента оставалась единственной страной, где управлять автомобилем могли исключительно мужчины. Решение о выдаче водительских прав женщинам было принято еще осенью прошлого года, однако первые права стали выдавать только в июне.

Владельцы автосалонов и магазинов запчастей и автоаксессуаров ждут заметный приток покупателей. Операторы колл-центров и в офисах продаж автомобилей уже отметили увеличившийся поток звонков. Большинство из звонящих интересуются стоимостью автомобилей и условиями покупки. Правда, бывают звонки с неожиданными вопросами. Например, "сложно ли водить машину", "как правильно парковаться" и др.

Долгое время Саудовская Аравия оставалась единственной страной в мире, где женщинам было запрещено водить машину. Страна занимает последние строчки в списке стран, где ущемляются права женщин. Однако, начиная с 2008 года, на фоне улучшения экономики, намечаются постепенные тенденции к смягчению гендерной дискриминации.

Правда, по-прежнему, обучать будущих водителей-женщин могут только женщины. Многие женщины Саудовской Аравии все же имеют права, но получили их за границей: в Ливане, Канаде, США. Однако большинству придется учиться с самого начала, им предстоит переэкзаменовка по теории и практике. Правда, вместо поездок по городу практикуется обучение на симуляторе.

Расширять права женщин в стране начали несколько лет назад. То, что европейкам кажется привычным, у женщин королевства вызывает восторг. Например, езда на велосипеде – ее наследный принц разрешил только несколько лет назад. Развивается ранее запретная для женщин спортивная индустрия. Признание базовых прав коснулось и сферы развлечений, после 40-летнего запрета в стране открылись кинотеатры. Совсем недавно Саудовская Аравия начала открываться миру классического искусства. С гастролями в королевство приехал ансамбль Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. В день открытия культурного центра имени короля Абдул-Азиза с новой сцены звучали признанные шедевры классической музыки, и слушали их в том числе женщины.