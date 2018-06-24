В Петербурге толпа празднующих "Алые паруса" проломила крышу грузовика. Видео

Санкт-Петербург в минувшую субботу, 23 июня, отмечал праздник выпускников "Алые паруса", проводящийся в северной столице в сезон белых ночей. Один из очевидцев снял на видео момент, как зрители десятками забрались на припаркованный грузовик, чтобы посмотреть салют.

Крыша фургона не выдержала и провалилась: люди под свист и улюлюканье попадали в кузов. О пострадавших не сообщается, однако известно, что участники "выступления" на импровизированной сцене были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.