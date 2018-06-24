Бокс. Россиянин Папин стал чемпионом IBF International

Российский боксер Алексей Папин завоевал титул чемпиона IBF International. Россиянин в бою за чемпионский пояс одержал победу техническим нокаутом над представителем Намибии Уиллбифорса Шихепо.

Судья поединка зафиксировал победу Папина после того, как принял решение остановить бой в восьмом раунде. До завершения поединка намибиец неоднократно находился в нокдауне, но и россиянин в шестом раунде получил серьезное рассечение.

Отметим, что благодаря победе Папин продолжил личную серию из побед на профессиональном уровне. Теперь в активе россиянина десять побед в десяти проведенных боях.