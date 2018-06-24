Тема:
Ситуация на Украине 4 часа назад
24 июня 201811:54
Дом соратника Порошенко подожгли
В украинском Херсоне неизвестные подожгли дом одного из депутатов Верховной рады, открыто уголовное дело. По сообщению Национальной полиции Херсонской области, сообщение о горящей крыше дома в Днепровском районе города поступило в ведомство от диспетчера службы по чрезвычайным ситуациям в ночь на 24 июня. Прибывшие к месту происшествия полицейские установили, горит жилой дом одного из нардепов, передает ТАСС.
В результате происшествия никто не пострадал, уголовное дело открыто по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. По данным украинского издания Depo.ua, горел дом депутата Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Александра Спиваковского.
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