Йылдырым продаст свое кресло после выборов

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым проголосовал на выборах в Измире, пишет РИА Новости. Не смотря на то, что он потеряет свой пост после реформы системы управления, Йылдырым нашел в себе силы шутить с прессой.

"Мое кресло (премьера) останется у меня. Я его выставлю на аукцион", — сказал Йылдырым. Премьер пожелал, чтобы выборы стали для турецкого народа благом.

В Турции проходят досрочные президентские и парламентские выборы. В списки для голосования включены Тайип Эрдоган, Мухаррем Индже, Селахаттин Демирташ и ряд менее известных кандидатов.