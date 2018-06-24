Сказочный персонаж убил мальчика в Ленобласти

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 8-летнего мальчика на территории туристического комплекса "Верхние Мандроги" в Подпорожском районе. По сообщению Следственного комитета РФ, накануне, 23 июня, мальчик и его родственники прибыли на территорию туристического комплекса.

Когда мальчик проходил мимо установленной на территории комплекса деревянной фигуры сказочного персонажа, она упала на ребенка, придавив его своим весом. Ребенок в результате скончался.

Уголовное дело возбуждено следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Следствию предстоит дать принципиальную оценку деятельности руководства комплекса и лиц, непосредственно ответственных за безопасность людей на территории туристического комплекса.