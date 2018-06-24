24 июня 201812:19
"Челси" готов купить вратаря "Ромы" Алиссона за 70 млн евро
Лондонский "Челси" заинтересован в услугах вратаря итальянской "Ромы" Алиссоне. Руководители "синих" дали понять, что готовы заплатить требуемые римлянами 70 миллионов евро.
Помимо лондонцев к бразильскому голкиперу свой интерес также проявляли "Ливерпуль" и мадридский "Реал". Впрочем, оба клуба оказались не готовы к выдвигаемым римским клубом условиями.
Трансфер Алиссона может повлиять на дальнейшую карьеру нынешнего вратаря "Челси" Тибо Куртуа. Как сообщает Спорт24.Ru, в случае покупки Алиссона бельгиец покинет стан лондонцев и уйдет в "Реал".
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