"Челси" готов купить вратаря "Ромы" Алиссона за 70 млн евро

Лондонский "Челси" заинтересован в услугах вратаря итальянской "Ромы" Алиссоне. Руководители "синих" дали понять, что готовы заплатить требуемые римлянами 70 миллионов евро.

Помимо лондонцев к бразильскому голкиперу свой интерес также проявляли "Ливерпуль" и мадридский "Реал". Впрочем, оба клуба оказались не готовы к выдвигаемым римским клубом условиями.

Трансфер Алиссона может повлиять на дальнейшую карьеру нынешнего вратаря "Челси" Тибо Куртуа. Как сообщает Спорт24.Ru, в случае покупки Алиссона бельгиец покинет стан лондонцев и уйдет в "Реал".