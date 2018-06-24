У самолета Новосибирск — Анталья отказал двигатель

Отказ двигателя стал причиной экстренной посадки, которую совершил пассажирский самолет, летевший по маршруту Новосибирск — Анталья, сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

Сообщение об отказе двигателя поступило от экипажа Boeing 737 турецкой авиакомпании Pegasus Airlines. На борту самолета находились порядка 200 человек: 190 пассажиров и 6 членов экипажа.

Экипаж принял решение об аварийной посадке в аэропорту города Атырау в западной части Казахстана.

Приземление прошло успешно, никто не пострадал. Идет выяснение причин инцидента.