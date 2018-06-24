Сдался палестинец, протаранивший на машине израильских солдат

Палестинец, машина которого в субботу врезалась в группу израильских военнослужащих на Западном берегу реки Иордан, найден, он сдался представителям Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности.

Как сообщает РИА со ссылкой на армейскую пресс-службу, при наезде трое солдат получили травмы, водитель с места происшествия скрылся. У израильских силовиков сразу возникло подозрение, что он действовал обдуманно.

По информации местных СМИ, мужчину уже допросили. Он утверждает, что протаранил группу солдат случайно. Между тем такие нападения на израильтян для палестинцев не редкость. Правда, в последние несколько месяцев подобные автомобильные наезды прекратились. По некоторым данным, с осени 2015 года в результате нападений с огнестрельным или холодным оружием, а также преднамеренных наездов на людей погибли более 50 израильтян и иностранцев.