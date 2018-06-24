Асад: Запад рассказывает сказки и помогает террористам создавать халифат

"Мы ликвидировали химоружие полностью, у нас в Сирии его вообще нет с 2013 года", — заявил в интервью программе "Итоги недели с Ирадой Зейналовой" на телеканале НТВ президент Сирии Башар Асад. По словам президента Арабской Республики, "байки о химическом оружии" — часть политической линии, направленной против правительства Сирии.

К таким байкам страны Запада прибегают тогда, "когда их войска, подконтрольные им террористы терпят поражение в некоторых районах Сирии", заявил Асад. История с химоружием, по его словам — предлог для прямого военного вмешательства и атак на сирийскую армию.

"Это случалось уже много раз, и каждый раз мы слышим сказки о химоружии, когда подконтрольные им террористы терпят поражение", — говорит сирийский президент.

Война в Сирии, по словам Асада, приобретает международный характер. Правительство Сирии — независимое, и у Дамаска хорошие отношения с Россией, с Китаем и с другими странами. Соединенные Штаты захотели переделать карту мира политически — а может, и с применением военной силы. Сирию превратили в одно из основных полей боя в этой переделке — по крайней мере, на Ближнем Востоке. Поэтому, по словам Асада, все происходящее — схватка главной силы, США и их союзников, которые поддерживают террористов и имеют своей целью гегемонию, и другой силы — России и ее союзников. Цель этой второй силы — борьба с терроризмом и восстановление международного права, говорит сирийский президент.

По его словам, важно также геополитическое положение и историческая роль сирийского общества. Хотя Сирия — небольшая страна, там "проходит линия разлома — и с социальной, и с этнической точки зрения". Кто владеет Сирией — владеет Ближним Востоком, говорит Асад.

Что касается военного и политического присутствия России в Сирии, здесь, по словам Асада, есть две главных составляющих. Во-первых, и Сирия, и Россия "заинтересованы в борьбе с терроризмом и победой над ним в Сирии, в России и в любой другой части мира". Вторая составляющая — долгосрочная: Россия "играет очень важную роль в восстановлении мирового баланса, который был утрачен после распада Советского Союза".

"Для восстановления баланса сил в мире очень важно российское военное и политическое присутствие в Сирии, на Ближнем Востоке и в других частях земного шара, — сказал Асад. — Это важно не только для России и крупных мировых держав. Это важно для небольших стран вроде Сирии. То, чего мы ожидаем от России на всех уровнях — это борьба с терроризмом и баланс сил в мире".

Касаясь угроз террористов вернуться в Сирию, Башар Асад вновь назвал их инструментом Запада. "Они вернутся, потому что западные силы используют их снова и снова, под другими названиями, — сказал он. — Эти силы были в Афганистане 30 лет назад, и Рейган называл их "священными воинами", а не террористами. Сейчас их называют террористами, но используют их. Может быть, через десять лет их будут использовать в другом месте, под другим именем — это просто ребрендинг".

Защищая сирийцев, Россия защищает и россиян, так как терроризм не имеет политических границ: весь мир для них — поле битвы, добавил он. Все захваченные террористами в Сирии территории находятся под контролем США, заявил Асад. Для влияния на ситуацию в Сирии Соединенные Штаты, по его словам, "дают разные роли различным странам: иногда они обращаются к Турции, иногда к саудитам, иногда — к катарцам".