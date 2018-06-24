Европейцы не пройдут: Сирия хочет восстановиться самостоятельно

После войны Сирия будет восстанавливаться за счет собственных сил, заявил президент страны Башар Асад.

"У нас достаточно сил, чтобы восстановить страну”, — сказал Асад в интервью программе "Итоги недели с Ирадой Зейналовой" на телеканале НТВ.

Президент Сирии отметил, что на восстановление страны потребуются большие финансы и готов прибегать к заемным средствам, в том числе и сирийцев, ныне проживающих за рубежом. По оценке Асада, на восстановление страны потребуется не менее 400 миллиардов долларов.

Асад также отметил, что уже сейчас европейские компании выходят со своими предложениями на контакт с сирийскими властями. Контакты эти носят непубличный характер, однако осуществляются с согласия и поддержки своих правительств. Однако основная цель подобных контактов — желание заработать и "открыть" Сирию для своих инвестиций.

"Когда страны Европы говорят о помощи в восстановлении Сирии, они думают не о помощи Сирии, а о том, как заработать", — заявил Асад.

Сирийский лидер полагает, что причина повышенного интереса к его стране кроется в последствиях кризиса 2008 года, после которого европейская экономика находятся в плачевном состоянии. "Им нужно много рынков, сирийский в том числе. И мы не позволим им стать частью этого рынка, все просто", — заявил он.