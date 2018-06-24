Во Франции предложили создать союз с Россией, Китаем и Германией

Политика президента США Дональда Трампа должна заставить ведущие европейские страны задуматься о формировании новых геополитических альянсов; полюсом стабильности может стать группа стран: Франция, Германия, Россия и Китай, считает бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен (возглавлял правительство в 2002-2005 годах).

По его словам, курс Трампа во внешней политике уже оборачивается натиском доллара и "агрессией против зоны евро", европейским компаниям под давлением США приходится закрывать свои заводы в Иране.

Европа "переживает после Brexit внутренний процесс распада и сталкивается с ростом нестабильности во внешнем мире", приводит слова Раффарена ТАСС. Слабеют трансатлантические связи, добавил он.

Все это, убежден французский экс-премьер, должно побудить страны ЕС к пересмотру своих геостратегических альянсов в интересах собственной безопасности и мира.

"Будущее Европы связано с созданием сильного европейского полюса в стабильной Евразии", – подчеркнул Раффарен.

В марте экс-премьер Франции резко высказался о главе британского правительства Терезе Мэй, выдвинувшей против России обвинения в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери до завершения расследования. "Я считаю, что Тереза Мэй зашла слишком далеко в своей реакции, с которой она выступила, не дождавшись точных элементов, позволяющих выдвигать обвинения", — указал французский политик.