Эрдоган провозгласил демократическую революцию

Проходящие в Турции 24 июня досрочные президентские и парламентские выборы — особенные, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган: благодаря им страна "проводит практически демократическую революцию". По его словам, на выборах наблюдается хорошая явка — уже проголосовали более 50 процентов избирателей.

Президента и одновременно новый состав парламента турецкие избиратели выбирают впервые в истории. Избирательные участки открылись в восемь часов утра и будут работать до 17:00 (время совпадает с московским). По данным властей, голосование проходит спокойно.

По завершении голосования первыми будут подсчитаны голоса, отданные за кандидатов в президенты, передает ТАСС. Данные по выборам в парламент огласят позднее. Высшая избирательная комиссия постарается огласить результаты выборов до окончания дня, заявил ее глава Сади Гювен.

На выборах президента баллотируются шесть кандидатов: действующий президент Эрдоган, Мухаррем Индже от главной оппозиционной Народно-республиканской партии, Мерал Акшенер от оппозиционной "Хорошей партии", Темель Карамоллаоглу от Партии благополучия, Догу Перинчек от партии "Родина" и Селахаттин Демирташ от курдской Партии демократии народов. К выборам в парламент допущены девять политических партий.

Эти выборы в Турции будут играть особо важную роль: новый президент получит больше полномочий, чем его предшественники, благодаря результатам проведенного в стране в 2017 году референдума. Тогда чуть больше половины голосовавших высказались за внесение изменений в конституцию, касающихся расширения полномочий президента страны и перехода от парламентской республики к президентской.