Из-за сбоя в "Евротуннеле" встали поезда

Как сообщили в воскресенье компания-оператор Eurotunnel и транспортная компания Eurostar, на французском терминале системы произошла авария. Перебой в подаче энергии привел к остановке поездов, шедших из Франции, пишет ТАСС.

К сожалению, одностороннее функционирование линия невозможно, поэтому поезда из Великобритании также остановлены. Уже два часа инженеры не могут справиться с аварией.