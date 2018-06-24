Израильтяне ракетой отогнали беспилотник из Сирии
Беспилотный летательный аппарат был вынужден сменить курс после пуска ракеты Patriot, сообщила израильская армейская пресс-служба. В сообщении, которое цитирует РИА Новости, не уточняются модель и типа дрона, а также его назначение и принадлежность. Отмечается лишь, что к израильской границе летательный аппарат приближался со стороны Сирии.
Из ракетного комплекса Patriot по беспилотнику была выпущена ракета. После чего дрон удалился от израильских границ.
Военные сообщают, что засекли цель задолго до того, как беспилотник вошел в воздушное пространство Израиля.
Ранее сообщалось, что израильские власти не будут мешать сирийской армии, которая намерена взять под контроль южные территории до границы с Израилем.
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