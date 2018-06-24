33 по Цельсию: в Москве зафиксирован температурный рекорд

В столице зафиксирована рекордная жара. На юге и востоке Москвы воздух прогрелся до 33 градусов по Цельсию, что выше климатической нормы на 5 градусов.

Предыдущий рекорд был поставлен 22 июня. Тогда температура поднялась до 30 градусов, передает ТАСС.