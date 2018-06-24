Песков прокомментировал новость о встрече Путина и Трампа в Вене

Кремль пока не готов предоставить информацию о возможности встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом 15 июля в Вене. "Мы пока не готовы предоставить информацию. Сообщим по мере готовности", — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

О подготовке такой встречи сообщила ранее в воскресенье австрийская газета Kronen Zeitung.

Поручение проработать вопрос о российско-американской встрече на высшем уровне Путин и Трамп дали главам МИД двух стран в ходе телефонного разговора 20 марта. Президент РФ подтвердил 10 июня, что готов встретиться с американским коллегой, как только к этому будут готовы США.