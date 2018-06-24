Бабченко пожаловался на жизнь после "смерти"

Российский журналист Аркадий Бабченко пожаловался на перемены в своей жизни после инсценировки его убийства украинскими спецслужбами. Ему сейчас "нельзя ничего", сетует он в "Фейсбуке".

"Я не могу выйти на улицу, я не могу встретиться с кем хочу, я не могу поехать куда хочу, я не могу делать, что захочу. Я не могу не то что пойти в кафе посидеть с друзьями — я не могу даже выйти в магазин. Еду мне привозят. Каждый выход в город — это спецоперация", — сетует он.

По словам Бабченко, "у него сейчас государственное все, даже вилки", на табуретке, на которой он пишет свой пост, "стоит инвентаризационный номер", а на нем самом — "штаны, в которых он был в морге".

"Сегодня выходной. Вы строите планы на уикэнд. А я сижу с семьей в бункере, прячусь от наемных убийц", — жалуется Бабченко.

Бабченко пишет, что "совершенно не представляет, что дальше". Не забывая, впрочем, указать в конце поста данные своих банковских карт для сбора средств — "кто считает нужным сколько считает нужным".

Информация об убийстве Аркадия Бабченко в Киеве была опубликована в СМИ 29 мая. Через сутки СБУ представила Бабченко публике и заявила, что произошедшее было спецоперацией. При этом руководство СБУ заявило о существовании некоего списка из "потенциальных жертв", составленного российскими спецслужбами.