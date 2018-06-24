Асад: Россия восстанавливает баланс сил в мире

Для восстановления баланса политических сил в мире необходимо военное и политическое присутствие России на Ближнем Востоке в целом и в Сирии в частности. Об этом заявил сирийский президент Башар Асад в интервью телеканалу НТВ.

"Россия играет очень важную роль в восстановлении мирового баланса, который был утрачен после распада Советского Союза", — сказал Асад.

Сирийский лидер отметил и другую важную опцию российско-сирийских отношений. Это совместная борьба с терроризмом и "победа над ним в Сирии, в России, в любой другой части мира".

Асад подчеркнул, что территории Сирии были оккупированы террористами при поддержке Запада, в частности, "США и их союзников". Причиной вмешательства в дела Сирии Асад назвал стремление этих стран к гегемонии.

"Страны Запада не принимают никакой независимой позиции", — считает президент Сирии.