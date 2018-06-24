Новая провокация: Москву и Дамаск решили подставить

В Сирии готовится провокация, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Боевики "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в России) организовали в Идлибе фальшивую съемку с якобы эвакуацией мирных жителей в больницу "Альхеляль аль-Ахмар" и восстановлением домов, которые якобы разрушили сирийские силовики и российские военные.

Эти материалы нужны, чтобы снова обвинить Россию и получить дополнительное финансирование на террористическую группировку через западные организации, работающие в Идлибе, передает ТАСС.