Под Ла-Маншем снова идут поезда

В туннеле под Ла-Маншем возобновилось движение поездов – специалистам удалось устранить сбой в системе энергоснабжения, произошедший ранее в воскресенье.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя компании-оператора Eurotunnel, первые экспрессы Eurostar уже двинулись в обоих направлениях. На устранение неполадок потребовалось около двух часов.

Сбой произошел на французском терминале, поэтому сначала было остановлено движение по линии, идущей со стороны Франции. Но дело в том, что одностороннее движение в туннеле невозможно, поэтому через некоторое время пришлось остановить и поезда, следующие из Великобритании. Во время перерыва пассажирских поездов в туннеле не было.

Отключения электропитания в туннеле под Ла-Маншем случаются довольно редко. В прошлый раз это произошло в 2016 году, тогда поезда не ходили пять часов.

Евротуннель был открыт 6 мая 1994 года. Его длина составляет около 51 километра, из которых 39 километров проходит под проливом Ла-Манш. Соединяет континентальную Европу с Великобританией.