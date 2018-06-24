ЕК сообщила о миграционных спорах

До начала неформальной встречи глав государств и правительств большинства стран Евросоюза в Брюсселе, посвященных проблеме миграции в ЕС, Еврокомиссия представила детали переговоров по реформе системы предоставления убежища. Существует семь законодательных предложений по этой реформе, инициированных комиссией в 2015 году, из которых пять готовы или почти готовы. По двум остальным предложениям соглашения пока не достигнуто.

В частности, уже найдены компромиссы по вопросу "квалификации убежища", что позволит гармонизировать стандарты в ЕС в этой сфере и пресечь вторичную миграцию, по созданию единых на всей территории Евросоюза условий приема, созданию полноценного европейского агентства по предоставлению убежища, по программе переселения с единым подходом стран к переселению беженцев, признанных таковыми, и по совершенствованию базы данных дактилоскопических отпечатков для борьбы с незаконной миграцией. При этом по последнему пункту не решен вопрос периода хранения данных.

В обсуждении остальных двух предложений "достигнут значительный прогресс", передает РИА Новости. Это вопрос реформы Дублинской системы для создания более справедливой и эффективной системы распределения прошений о предоставлении убежища среди стран, и самой процедуры предоставления убежища. Еврокомиссия призывает достигнуть соглашения по всем компонентам усиленной общеевропейской системы предоставления убежища до конца 2018 года.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель надеется, что мини-саммит в Брюсселе будет полезным. По его словам, у членов Евросоюза есть несколько приоритетов. В частности, для сохранения свободы передвижения внутри Шенгенской зоны нужен строгий контроль на внешних границах ЕС. Еще один приоритет — соответствие центров ориентации или точек приема правовым нормам.