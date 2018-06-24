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Футбол-2018 42 минуты назад

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24 июня 201822:45 Павел Зарубин

Иностранные болельщики: россияне открыты для всех

Отвлечься надолго от футбола невозможно. Несметное число болельщиков со всего мира сейчас в России. Картина жизни в 11 городах, что принимают у себя чемпионат мира, радикально изменилась. Улицы выглядят разнолико, а ночи стали громче.

Английские болельщики. Ночь. Московский вокзал. В русских поездах никогда не бывали — перед входом в вагон снимают кроссовки и остаются в тапочках. Заняты и купейные, и плацкартные вагоны. С удовольствием запрыгивают на боковые и верхние полки, конечно, даже не догадываясь, как сильно не любят такие места россияне.

"Россия – удивительная! Мы были в Москве — она нереальная. Теперь едем в Нижний Новгород на игру сборной Англии", — сказал один из англичан.

В поезде, как и полагается, завязываются новые знакомства — с людьми и традициями. Сначала легкое недоумение: целая готовая курица, да еще и ночью?! Легкий испуг проходит, когда попробовали. Неплохо!

Проводница очень старается. Бесстрашно стучится в каждое купе, зная, что сегодня эти двери — еще и языковой барьер.

Британцы в некотором недоумении, ведь дома им так много рассказывали про насилие в России, про избиение болельщиков, про отравления… "В реальности все абсолютно наоборот. Мы чувствуем себя в безопасности больше, чем на улицах Лондона. Британские газеты просто-напросто зарабатывают на российской теме", — уверены фанаты.

Скрывать реальность теперь очень сложно. И вот и в эфире европейских телеканалов — репортажи о путешествии иностранных болельщиков по Транссибу.

В вагонах-ресторанах — нескончаемые сольные концерты на португальском и испанском. Такое же даже на высоте 10 тысяч метров.

Примерно такой у себя дома, в Индии и Колумбии, они и представляли Россию: глыбы льда, снег и мороз. Они выросли на рассказах о том, что в России всегда жуткий холод. Но, приехав в Москву, увидели, что здесь жара. Так что единственная возможность почувствовать настоящие российские морозы — это ледяная пещера в парке "Зарядье".

Здесь же болельщики в прямом смысле слова летают над Москвой. Можно вытянуть ноги и практически касаться ими куполов, крыш и футбольного мяча, летящего откуда-то со стороны "Лужников".

Но настоящая фантастика еще впереди, если прогуляться отсюда до самого сердца столицы. Почему бы не прилечь и не отдохнуть прямо на брусчатке Красной площади? И такие картины здесь повсюду. Кто-то играет в футбол прямо на Красной Площади, кто-то фотографируется.

С каким-то особым азартом к футболу на главной площади России подошли египтяне. Но как бы обидно им ни было, России они благодарны за прием.

Поодаль набивают мяч немецкие болельщики. Они — в некоторой задумчивости по поводу игры своей команды. "Здесь прекрасно! Все открыты и очень добры, — говорят немецкие фанаты. — Но, конечно, это совершенно другой мир, здесь все такое большое!"

В такой большой стране некоторые заблудились. Ну, никак не думали некоторые болельщики, что России есть не только Нижний Новгород, но еще и Великий, а Ростов находится еще и в Ярославской области, откуда до стадиона в Ростове-на-Дону больше тысячи километров.

В переулке Трамвайный в Калининграде поселился болельщик из Нигерии. Он — как говорит — потерял и деньги, и билеты, зато нашел добрых и отзывчивых людей, его приютивших.

Вся страна, кажется, сейчас вспоминает давно забытые уроки иностранных языков.

Но как же не показать? Продавец ростовского рынка принес в итоге все, что было в холодильнике — огурцы, сало — однако и на этом не остановился. Удивительным образом все находят друг с другом общий язык.

Получить по голове мешком и упасть с бревна на Сабантуе в Казани — зарубежные гости в очередь для этого выстраиваются.

В Екатеринбурге гости с другого континента — из Южной Америки — побывали на стыке двух других континентов — Европы и Азии — и очень этому удивились.

Надо понимать, что путешествие на другой конец Земли может позволить себе не каждый и в обычной жизни эти кричащие и прыгающие болельщики — как правило — весьма солидные люди.

Принцесса Японии прилетела в Саранск, чтобы подержать команду своей страны — члены императорской семьи в России впервые за 100 лет. В столице Мордовии она отправилась в Музей изобразительных искусств имени Эрьзи. Принцессе как кандидату искусствоведения здесь было особенно интересно, и многие экспонаты она фотографировала она смартфон. А футбольные болельщики обратили внимание на серьги в виде мяча.

Президент Португалии начал узнавать Россию, отправившись в метро и почувствовав особую атмосферу после победы российской сборной.

"Есть небольшая проблемка, которая может случиться, если нам придется играть друг против друга. Конечно, у нас есть Криштиану Роналду, но российская сборная показывает отличную игру. Поэтому, какой бы ни был результат, надеюсь, что наши дипломатические отношения от этого точно не пострадают", — отметил президент Португалии Марселу Ребелу Де Соуза.

"Наоборот, спорт сближает страны и народы. А мы как хозяева этого турнира, как страна-организатор радуемся за тех, кто победил, и переживаем вместе с теми, кого постигла неудача. Но если наши сборные встретятся, каждый из нас будет болеть за своих, разумеется", — сказал Владимир Путин.

Но во время прогулки по метро португальскому президенту вполне могли рассказать о подземной традиции, которую массово полюбили и иностранные гости.

Болельщики из всех стран мира быстро поверили, что уж их-то команде эта примета московского метро точно принесет удачу. Так что тысячами рук нос пса отполирован до небывалого блеска и даже до небольшой деформации. С ним делают селфи, на статуи надевают национальные головные уборы, флаги и в полной уверенности отправляются на стадионы.

Московское метро вообще — настоящее потрясение для иностранцев. И дело не только в том, что каждая станция — произведение искусства. The Washington Post призывает свой метрополитен обратить внимание на то, каким стал московский: "Глубоко под землей доступен Wi-Fi. А в более современных вагонах есть даже USB-розетки. Вашингтонский метрополитен, вы слышите это?!"

"Синие, вперед!" — распевает главную футбольную кричалку француз Эмманюэль и учит ей россиян. Из-за других болельщиков получается, правда, не всегда. У себя дома он — человек в строгом костюме, продавец автомобилей. "Русские очень гостеприимные. Все, что я здесь вижу, противоречит тому, что говорят наши СМИ. Здесь просто супер!" – радуется болельщик.

Эманнюэль показывает, что в его дневник пишут случайные прохожие: слова о любви русских к Франции. А девушка по имени Фатима и вовсе оставила отрывок из Пушкина "Я помню чудное мгновенье". Сам Эманнуэль дарит всем брелоки в виде Эйфелевой башни.

"Мы видим, что вы открыты для всех. Здесь очень безопасно, с Путиным нет проблем", — говорят иностранные болельщики.

Про Москву говорят, что этот город никогда не спит, но сейчас, в дни чемпионата, центр столицы даже не пытается успокаиваться. Все кафе и магазины в центре столицы — на особом режиме работы. Непрекращающийся поток людей.

Но работникам кафе на Никольской улице, ставшей центром бесконечного праздника болельщиков, приходится все-таки аккуратно, но предупреждать гостей о закрытии на ночь, иначе они вообще никогда не попадут домой. Стойко держится только магазинчик сувениров — он до четырех утра торгует магнитами, кружками, шапками-ушанками, которые просто сметают.

С наступлением ночи настоящее бурление на Никольской улице только начинается. Здесь сложно даже передвигаться. Но с каждой минутой людей все больше. На этом небольшом участке в самом центре столицы собрались тысячи людей, и у всех отличное настроение.

У некоторых, конечно, чересчур — так что время от времени танцы начинаются то на фонарях, то на старинных козырьках. Веселиться так, впрочем, долго не получится — сотрудники полиции вежливо, но очень настойчиво попросят спуститься и продолжить на земле. Тем более что в России места для праздника хватит всем.

Текст: "Вести недели"

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