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24 июня 201822:30 Елена Ерофеева

Поступление в вузы: куда пойти

По официальным данным, в этом году в стране — 645 тысяч выпускников. При этом количество бесплатных мест в вузах выросло до 369 тысяч. То есть поступить "на бюджет" могут более половины вчерашних школьников. Число платных мест никак не лимитировано — на усмотрение вузов, но в прошлом году их было 250 тысяч. То есть высшее образование у нас в стране, можно сказать, сверхдоступно. 

Хорошо это или плохо? С одной стороны, — отлично. С другой, — есть опасность и девальвации высшего образования, обесценивания, ведь не везде учат, как надо, а диплом создает у человека завышенные ожидания, иллюзии, которые неизбежно ведут к разочарованиям. Диплом без достаточных знаний — просто жизненная ловушка. Да и само хорошее высшее образование уже становится значительно сложнее. Получить его можно лишь в качественных вузах.

Если "одеть" его в камуфляж, он может стать разведчиком — на подлете почти не слышен. Студенты Московского авиационного института изобретают все новые дроны: невероятные скорости, сумасшедшие фигуры пилотажа, когда можно смотреть на мир глазами беспилотника.

"Электронику легче дублировать, легче обслуживать. Те же электрокары в плане механики намного проще, чем бензиновые двигатели, и в чем-то более надежны", — говорят студенты МАИ.

Это электронное будущее привлекает новых учащихся. В приемной комиссии — вступительная "жара": абитуриенты идут с документами. На экономический заявлений много, но еще больше на инженерные специальности — учиться строить самолеты и вертолеты.

"Наконец пришло осознание: чтобы чем-то торговать, надо сначала что-то произвести. И в этот раз мы готовим специалистов, которые умеют что-то создавать и умеют производить", — отметил Дмитрий Козорез, проректор по учебной работе МАИ.

В Новосибирском государственном техническом университете специальность "самолетостроение" едва не закрыли 15 лет назад — строить было нечего. Завод имени Чкалова тогда почти перестал выпускать истребители. Сегодня Су-34 снова на крыле.

"Когда реального производства не было, отношение к специальности "самолетостроение" было негативным. Никакой родитель не хотел отправить своего ребенка работать в несуществующую отрасль", — сказал Анатолий Батаев, ректор НГТУ.

Сегодня в университете готовят авиаконструкторов, энергетиков, IT-специалистов, менеджеров — больше пятидесяти специальностей — для оборонной промышленности и гражданской. Это самый крупный в Сибири технический вуз, где обучают прикладным наукам.

В амфитеатре — свободные места, у доски пока никого. Студенты сдают сессию, абитуриенты определяются с будущей профессией. И хотя школьные экзамены уже сданы, впереди еще одно испытание — принятие решения, куда идти учиться. Перед вчерашними выпускниками открыты тысячи дорог, надо только выбрать правильный путь.

Дмитрий Халин четыре года назад стоял у этого окна с документами. Теперь он сам в приемной комиссии. Без пяти минут программист. Когда выбирал профессию, сначала оценил, сколько стоит такой специалист на рынке труда. "Хороший программист — на вес золота", — говорит Дмитрий.

Научные разработки студентов Технического университета внедряют в практической медицине. Несколько лет назад здесь создали керамические имплантаты — аналог дорогим титановым.

В Институте социальной реабилитации, что в составе НГТУ, обучают студентов с ограниченными возможностями. Сюда едут со всей Сибири и Дальнего Востока. Специальности традиционные: экономика, бухучет, программирование — для тех, кто выбирает точные науки. Для натур творческих — декоративно-прикладное искусство.

Светлана Ефимова говорит с ними на одном языке и учит других понимать его. На базе института обучают педагогов, которые работают с глухими детьми. Их раньше называли — сурдопереводчиками, теперь — переводчиками русского жестового языка.

В педагогику сегодня тоже приходят новые технологии: чтобы выучить учителя, доски и мела уже недостаточно. Студентов Башкирского педагогического университета заставляют смотреть на профессию сквозь 3D-очки.

Это не просто кабинет — студия индивидуального обучения. За трибуной будущие педагоги отрабатывают ораторское мастерство, а стоя перед зеркалом, — мимику, жесты, осанку. Учитель должен выглядеть идеально, ведь с него школьники берут пример.

Электронные телескопы с GPS-навигацией, чтобы наблюдать за звездами, мобильные кейсы, с которыми уроки можно проводить и в лесу, — это делает профессию интереснее.

Даже в педагогическом университете самый большой конкурс на факультет "Экономики управления". Специальности в финансовой сфере по-прежнему интересны для выпускников. Российский экономический университет имени Плеханова — в пятерке самых востребованных: 60 претендентов на место.

Гостиничное дело — специальность новая, но уже считается престижной. Карьеру можно сделать как в России, так и за рубежом, ведь занятия ведутся даже на английском языке.

"Мы занимаем четвертое место по количеству наших выпускников в управлении крупных корпораций. Мы готовим достаточно образованных, компетентных выпускников", — отметил Виктор Гришин, ректор Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.

"Мы за пять лет сократили на полторы тысячи количество вузов и филиалов, которые фактически торговали дипломами, привели в соответствие те направления подготовки, которые нужны современной экономике", — подчеркнул Сергей Кравцов, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Но предприятиям сегодня нужны и рабочие профессии. Диплом верхнепышминского техникума — это билет на завод "Уралэлектромедь". Заводу нужны сварщики, плавильщики, автомеханики, химики-аналитики. И техникум их готовит. За три года модернизировали техническую базу. Оснастили лаборатории. Студенты-целевики придут работать на "Уралэлектромедь".

В России стабильно растет интерес и к военным специальностям. Пятьсот голосов сливаются в один, когда выпускники Военно-медицинской академии имени Кирова произносят клятву Гиппократа. У них — выпускной. В академии уже начался прием абитуриентов. В любой момент они могут оказаться там, где погибают люди, ломаются судьбы, рушатся целые города. Это и войны, и катастрофы.

"Военный врач в любое время дня и ночи может оказать помощь, несмотря ни на что. Военный врач — это звучит гордо", — сказал Юрий Кузнецов, подполковник медицинской службы.

А на другом конце России — во Владивостоке — двери для будущих курсантов открывает Тихоокеанское высшее военно-морское училище. Отбор — жесткий. Здесь готовят морских офицеров для службы на подводных лодках и военных кораблях.

Высшее образование, оно на то и высшее — все за ним стремятся. Без него офицером не стать, карьеру не построить. Да и в семье лучше быть офицером, подавать пример своим будущим детям.

О кадрах заботятся и в сельском хозяйстве. Кубанский аграрный университет ведет прием будущих аграриев, а на опытных полях убирают озимую пшеницу. Здесь теория без практики — пустая трата времени. Агрономы изучают полсотни разных технологий возделывания зерна, чтобы потом добиться небывалого урожая: сто центнеров с гектара.

Когда хлеб колосится в поле, можно подумать и о зрелище. В цирковом училище скоро тоже начнутся вступительные экзамены. А пока студенты-третьекурсники обкатывают новую шоу-программу. Для них цирк не профессия — образ жизни: парить под куполом в невесомости, зажигая зал восторгом.

Текст: "Вести недели"

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