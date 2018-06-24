Фестиваль тюркоязычных народов в Алма-Ате: пересечение культур и цивилизаций

В Алма-Ате проходит большой фестиваль тюркоязычных народов. Масштабное мероприятие охватывает огромную этническую группу людей — десятки миллионов человек. География проживания тюркоязычных народов обширна: республики центральной Азии, Россия, Турция.

Мир номадов в живописном предгорье Алатау в Казахстане. Наследники кочевых цивилизаций из Монголии, Киргизии, Венгрии, Узбекистана и, конечно, России. Для состязания в мастерстве наездников и лучников свои сборные выставили команды из Бурятии, Тувы, Алтая, Калмыкии и Дагестана.

Сразу побеждать не надо. Выдерживаем паузу. Интрига. И после этого можете выигрывать. Тот случай, когда и коня на скаку, и по мишени — в яблочко. Стрельба из лука прямо из седла — некогда смертоносный навык, сегодня это самый зрелищный пункт в соревновательной программе.

"В мегаполисах люди утрачивают это, становятся чуть парниковыми, но стержень сохраняется. Возьми любого офисного работника — из него ты можешь вытащить настоящего джигита, который в нем скрывался", — говорит Джамал Махтыбеков, руководитель сборной команды Дагестана по стрельбе из лука.

В Бурятии прямо говорят: все и так знают, что наши лучники – лучшие, поэтому в этот раз решили удивлять красотой.

Такое единение далеко не случайно. Общие корни сродни родственным связям.

"У нас нет разделения на тюрков и монголов, все вместе. А Россия — это стержень великого пересечения народов, которое изменило весь мир", — отметил Олег Булутов, председатель фонда возрождения исторического наследия "Гуннский фонд" (Бурятия).

Среди гостей этого пестрого фестиваля – Владимир Гринев из Днепропетровска. Область его интересов — реконструкция эпохи скифов. Здесь же в степи свои корни нашли потомки своенравных мадьяр из Венгрии.

Пересечение культур и эпох под бескрайним небом посреди степи. Потомки разных кочевых цивилизации, объединенные общим духом свободы и почитанием традиций вольных предков. Сегодня это уже не просто антропология, а фактор объединяющий народы и целые государства со всего континента.