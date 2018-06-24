На грузинской свадьбе отравились почти 100 человек

В грузинском Батуми на свадьбе отравились около 100 человек. Все они оказались в медучреждениях с жалобами на температуру, лихорадку, тошноту и прочие симптому отравления.

В банкетном зале, где проходила свадьба, заявили, что причин отравления не знают. Однако же за помощью обратились и сотрудники ресторана.

Ведется расследование инцидента, передает ТАСС.