Во Франции задержаны ультраправые, готовившие атаку на мусульман

Десятерых ультраправых радикальных активистов задержала французская полиция. Аресты проводились по всей Франции и даже на Корсике.

Задержанные подозреваются в подготовке атаки на мусульман. Есть информация, что нападение готовилось только на мусульман, придерживающихся радикальных взглядов, передает ТАСС.