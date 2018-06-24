Напавшие на лагерь цыган во Львове признали себя членами экстремистской группировки

Восемь молодых людей, которых задержали за нападение на лагерь цыган во Львове в ночь на 24 июня, признали свою принадлежность к экстремистской группировке "Трезвая и злая молодежь". Об этом сообщает "Громадське", ссылаясь на комментарий старшего инспектора Управления по соблюдению прав человека Национальной полиции Украины Оксаны Санагурской.

В настоящее время восемь юношей находятся в районном отделе полиции со своими родителями и дают показания. Также им предоставили адвокатов, передает агентство "Интерфакс".

По словам полицейских, у нападавших был четкий план погрома лагеря цыган: они заранее определили позиции, задачи и действия каждого из нападавших.

Правоохранители задержали молодых людей во время погрома. Председатель общественной организации "Рома Украины Тернипе" Николай Юрченко подчеркнул: если бы полиция приехала позже, возможно, никого в лагере в живых не осталось бы.

В момент нападения в лагере было 10 взрослых и четверо детей. После погрома цыгане опасаются повторного нападения, поэтому хотят вернуться в Закарпатье, откуда приехали ранее.