В Эфиопии полиция задержала 30 человек после взрыва на митинге в поддержку премьера

В Эфиопии полиция задержала 30 человек после взрыва, прогремевшего на митинге в поддержку премьер-министра страны Абия Ахмеда. В результате ЧП пострадали более 150 человек. Такие данные сообщает издание Borkena, ссылаясь на информацию правительства.

23 июня на митинге в поддержку эфиопского премьера Абия Ахмеда в столице страны Аддис-Абебе произошел взрыв, напоминает РИА Новости. По словам организатора митинга, гранату бросили в сторону трибуны, с которой выступал премьер-министр. Сам Ахмед не пострадал. В результате взрыва погибли два человека и 156 получили ранения различной степени тяжести.

К утру 25 июня полиции удалось задержать 30 человек.

Правительство Эфиопии решило назвать день, когда произошел взрыв, "Днем любви".