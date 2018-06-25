Президентские выборы в Турции: по итогам подсчета 98 процентов голосов побеждает Эрдоган

На президентских выборах в Турции побеждает Реджеп Тайип Эрдоган с результатом 52,5 процента по данным обработки 98 процентов бюллетеней. Основной соперник Эрдогана Мухаррем Индже набрал 30,8 процента голосов. Такую информацию сообщает агентство Anadolu, которое имеет право публиковать предварительные данные Высшего избирательного совета.

В списке кандидатов на президентских выборах, прошедших в Турции 24 июня, были следующие фамилии: действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррем Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селаххатин Демирташ (от курской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от "Хорошей партии"), Темель Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчек (от партии "Родина").

Демирташ набирает 8,2 процента голосов, Акшенер — 7,4 процента, Карамоллаоглу — 0,9 процента, Перинчек — 0,2 процента, передает РИА Новости.

Одновременно с выборами президента в стране проходили парламентские выборы. Побеждает правящая Партия справедливости и развития, набравшая 42,4 процента голосов по итогам обработки 98 процентов бюллетеней. Националистическая Партия национального движения набрала 11,1 процента. Таким образом Народный альянс, объединяющий эти две партии, получает большинство мест в парламенте. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия набрала 21,1 процента, Хорошая партия – 9,7 процента, объединяющий их Национальный альянс – 34,1 процента голосов. Также в парламент проходит курдская Партия демократии народов (11,4 процента).