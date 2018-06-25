При крушении самолета в Гвинее погибли четыре человека

В результате крушения самолета в Гвинее погибли четыре человека, в том числе иностранцы. О происшествии сообщило издание Guinee Matin.

Как уточняется, гражданский самолет потерпел крушение в городе Сугета (префектура Киндия, западная часть Гвинеи) 24 июня.

Жертвами крушения стали граждане Гвинеи, Германии, Кабо-Верде и Польши, передает РИА Новости.