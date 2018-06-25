Лидер группы "Океан Эльзы" выступил против действующий власти на Украине

Украинский рок-музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" и бывший депутат Верховной рады Святослав Вакарчук выступил против действующей власти на Украине. Свое заявление он озвучил перед выпускниками Украинской академии лидерства.

Вакарчук обратился к молодежи с призывом стать охотниками за коррупцией и нечестностью, которые, по мнению музыканта, присущи украинской власти. Вакарчук назвал политическую систему раковой опухолью, которая разъедает Украину, передает РИА Новости.

При этом певец сравнил политическую систему в стране с гоббсовским Левиафаном и отметил, что страх является главной чертой этой системы.