У западного побережья Ливии береговая охрана спасла более 450 мигрантов
24 июня береговая охрана Ливии в ходе двух операций спасла у западного побережья страны 458 мигрантов, которые пытались перебраться в Европу по Средиземному морю. Такие данные сообщает агентство Xinhua, ссылаясь на официального представителя ливийских ВМС бригадного генерала Айюба Касема.
Как уточняется, сотрудники береговой охраны спасли 361 мигранта на двух резиновых лодках в 53 километрах от побережья города Эль-Хомс (120 километров к востоку от столицы Ливии Триполи). В ходе второй операции были спасены 97 мигрантов у побережья города Злитан. Спасенных людей отправили на военно-морскую базу в Триполи, а позднее перевели в центр приема мигрантов столицы. В числе мигрантов были 70 детей.
С 2015 года из-за резкой эскалации конфликтов в странах Северной Африки и Ближнего Востока значительно возросло число беженцев, стремящихся любым способом переправиться в Европу через государства, которые расположены на побережье Средиземного моря. Ливия считается для нелегалов основным перевалочным пунктом. По информации ливийских властей, в стране сейчас находятся порядка 700 тысяч мигрантов.
По данным Международной организации по миграции, в 2017 году число мигрантов и беженцев, прибывших в Европу по Средиземному морю, превысило 171 тысячу человек. Более 3 тысяч мигрантов, выбравших этот маршрут, погибли в пути, напоминает ТАСС.
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