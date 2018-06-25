В центре Одессы взорвался автомобиль, один человек ранен

Сотрудники правоохранительных органов Одессы начали расследование взрыва, произошедшего в центре города в ночь на 25 июня. Об этом СМИ сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Как уточняется, легковой автомобиль, оставленный на улице Троицкой в Приморском районе Одессы, был взорван в ночь на понедельник. В результате взрыва пострадал 25-летний местный житель. В настоящее время следователи продолжают работу на месте случившегося. По предварительной информации, взрывное устройство находилось под передней частью автомобиля.

Инцидент произошел за несколько минут до полуночи, а пострадавшим оказался Андрей Бабенко – руководитель охранной фирмы "Самсон", в момент взрыва заходивший домой вместе с семьей. На фотографиях с места ЧП видно, что взрыв разбил переднюю часть легкового автомобиля, а ударная волна повредила фасад здания, около которого он была оставлен.