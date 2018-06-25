Топилин: при повышении пенсионного возраста средняя пенсия в 2019 году вырастет до 15,4 тыс. рублей

В 2019 году в случае повышения пенсионного возраста средняя пенсия может вырасти до 15,4 тысячи рублей. Об этом глава Министерства труда и социальной защиты РФ Максим Топилин рассказал в интервью изданию "Известия".

При этом министр отметил, что данную прибавку часто трактуют неверно. Топилин уточнил, что одна тысяча рублей – это прибавка в среднегодовом выражении, с учетом индексаций в феврале и апреле.

Также глава Министерства труда и соцзащиты подчеркнул, что индексация пенсий происходит только для неработающих пенсионеров.

Ранее правительство России внесло в Госдума пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе, напоминает ТАСС. Они предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию для мужчин до 65 лет (к 2028 году) и для женщин до 63 лет (к 2034 году). Повышение будет проводиться поэтапно, начиная с 2019 года. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин – 60 и 55 лет соответственно.

Предполагается, что данный документ будет рассмотрен до конца весенней сессии (до конца июля текущего года) только в первом чтении. По мнению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, закон о пенсионной реформе примут осенью этого года.