ЦИК Турции: Эрдоган набрал абсолютное большинство голосов на выборах

Действующий президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган набрал абсолютное большинство голосов на выборах главы государства, прошедших 24 июня. Об этом глава Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Сади Гювен сообщил в понедельник, 25 июня.

"Президент Эрдоган набрал абсолютное большинство голосов", — сказал Гювен, по сути, признав победу турецкого лидера на выборах.

Гювен также отметил, что до настоящего времени не поступало обращений с целью оспорить результаты выборов, передает ТАСС.

Подсчет последних бюллетеней все еще продолжается. Согласно последней информации ЦИК, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,5 процента голосов избирателей, его конкурент Мухаррем Индже (основная оппозиционная Народно-республиканская партия) получает 30,7 процента. Что касается остальных кандидатов, Селахаттин Демирташ (курдская Партия демократии народов) набрал 8,4 процента, Мерал Акшенер (оппозиционная "Хорошая партия") – 7,3 процента, Темель Карамоллаоглу (Партия благополучия) – 0,9 процента, Догу Перинчек (партия "Родина") – 0,2 процента голосов.