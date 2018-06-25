В Нигерии из-за вспышки холеры 3 ребенка умерли, еще 27 госпитализированы

На северо-востоке Нигерии не менее трех детей погибли и еще 27 были госпитализированы в результате вспышки холеры. Такие данные сообщило агентство Xinhua, ссылаясь на местные власти.

Как уточняется, вспышка заболевания была зафиксирована в школе штата Гомбе в Нигерии. В настоящее время ситуация находится под контролем. Люди, пострадавшие от эпидемии, получают от государства бесплатное лечение и медикаменты.

Холера – опасное инфекционное заболевание, заражение которым происходит через воду, напоминает ТАСС. Симптомы болезни очень напоминают симптомы пищевого отравления. Подобные инфекционные заболевания постоянно угрожают жителям Нигерии, так как у них нет доступа к чистой воде. В апреле текущего года в штате Йобе от холеры скончались 13 человек, а в мае еще 12 человек погибли в результате заражения холерой в штате Адамава.