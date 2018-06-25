Сильная жара покинула столицу

25 июня в Москве ожидается комфортная летняя погода, сильная жара ушла из столичного региона.

"После прохождения холодного фронта и освежающих дождей днем инициатива перейдет к солнечному и сухому антициклону, благодаря чему день обещает быть вполне комфортным", — сообщили РИА Новости в Центре погоды ФОБОС.

Температура воздуха днем составит 23-25 градусов тепла, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.